Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, haftanın altıncı kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanın dorukta olduğu programda ortalık karıştı.
Tv8'de izleyici karşısına çıkan ve bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı.
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Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları bekledi.
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Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde etti.
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Erkekler mücadelesini de 8-2 skorla ünlüler kazandı. Böylece 6. dokunulmazlık da ünlüler takımının oldu.
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