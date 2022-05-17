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Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, haftanın altıncı kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanın dorukta olduğu programda ortalık karıştı.

Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Tv8'de izleyici karşısına çıkan ve bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı.

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Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları bekledi. 

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Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde etti.

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Cinnet geçirip kafa attı! Survivor karıştı 'dayanamıyorum' diyen Acun Ilıcalı açıkladı

Erkekler mücadelesini de 8-2 skorla ünlüler kazandı. Böylece 6. dokunulmazlık da ünlüler takımının oldu.

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