Ali Babacan'dan olay KHK vaadi: Hepsini görevlerine iade edeceğiz

FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile ihraç edilen ancak haklarında daha sonradan beraat kararı verilen KHK'lılar için konuşan Ali Babacan "Beraat kararı alanları görevlerine iade edeceğiz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti olarak OHAL KHK’ları ve kamudan ihraçlarla ilgili mağduriyetlere ilişkin eylem planını partisinin genel merkezinde kamuoyuna açıkladı. KHK'lılarla ilgili bir ilke imza attıklarını belirten Babacan, "Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lilerin her türlü yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki bütün kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.

KHK'lılara vaatleri

Ali Babacan KHK eylem planına ilişkin şunları söyledi:

-"KHK listeleriyle ihraç edilenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla iktidarımızın ilk 90 gününde kolları sıvayacağız. Haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve itibarlarını iade edeceğiz.

-Bu kapsamda, hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları, KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar.

-Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler ise idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar.

-Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lilerin her türlü yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki bütün kısıtlamaları kaldıracağız.

-Kamu görevine iade edilen vatandaşlarımızın isimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz.

-KHK'lerin sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarını da gidereceğiz. Kamu görevinden ihraç edilen vatandaşlarımızın özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili tüm engellere son vereceğiz."

15 Temmuz tiyatro değildi

Ali Babacan, 15 Temmuz gecesi bir tiyatro oynanmadığını dile getirerek "O gece aklını FETÖ'ye vermiş bir grup darbeci demokrasimizi yok etmeye kalkıştı. Milletimiz ise dimdik ayaktaydı, sokak sokak cadde cadde direndi." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele sürecek

2016-2020 yılları arasında, terör örgütü üyeliği kapsamında 1,5 milyondan fazla soruşturma başlatıldığını belirten Ali Babacan şunları söyledi:

-"Öncelikle FETÖ'nün devlet kurumlarında örgütlenmiş, örgüt çıkarları doğrultusunda paralel hiyerarşiden aldıkları talimatlarla hareket eden mahrem bir yapılanma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tüm yasa dışı örgütlerle olduğu gibi FETÖ ile de mücadeleye kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Hiçbir çıkar grubunun devlette yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletin içine yuvalanmış tüm illegal yapılanmaları ve çeteleri tasfiye edeceğiz."