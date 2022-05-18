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Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun'un görevden alınması için flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun'un görevden alınması için flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un İBB Basın Sözcülüğünden alındığı tartışmasına son dakika açıklamasıyla açıklık getirdi. Murat Ongun son dönemde kar tatilinden Karadeniz turuna kadar yaptığı açıklamalarıyla eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi. Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberleri gündem olmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan, Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberlerine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."

Nagehan Alçı'nın davet edilmesiyle tepki yağmıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti
Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

Kar yağarken tatildeydi: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
İstanbul'da kar esaretinin olduğu günlerde Cenevre'de kar tatilinde bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, eleştirilere aylar sonra cevap verdi. O sırada İmamoğlu'nu arayıp "isterseniz dönebilirim" dediğini belirten Ongun, "ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.

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