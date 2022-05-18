Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SADAT için ilk açıklama! Atatürk Havalimanı iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme damga vuran SADAT ve Atatürk Havalimanı tartışmasına değinerek konuşmasına başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sürpriz ziyarette bulunarak hükümete suçlamalarda bulunduğu SADAT tartışmasına ilk kez değindi. Kendisinin bu kurumla hiçbir bağının olmadığını söyleyen Erdoğan bu tartışmayla Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının tehdit edilmeye çalışıldığını Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının masum bir gündem olmadığnı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısı konuşmasından satır başları:

-Ülkemiz için milletimiz için 2023 bir final değil büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Vesayete meydan okuyarak girdiğimiz 2007 seçimleri demokrasi ve özgürlük haykırışıydı. 2011 haziran seçimi çağ atlatmaydı.

-Allahın izniyle 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır. Bu tablo ülkemiz üzerine hesapları olanların dikkatini çekmektedir. Hatırlarsanız en çok sorun yaşadığımız devletin başkanı iktidarı değiştirmek için birlikte çalıştıkları kişilerin olduğunu söylemişti.

SADAT iddialarına cevap

-Attıkları her iftiranın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Hakikatle akılla mantıkla ilgisi olmayan SADAT tantanası çıkardılar. SADAT savunma alanında danışmanlık faaliyeti şirketidir. Medyada daha önce yalan haberler çıkmıştı. Mesela 2018 yılında silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiası dile getirilmiş cumhuriyet savcılığı soruşturma açmış ve yalan olduğu belgelerle ortaya çıkmıştı. Ortada bir sebep yokken CHP'nin başındaki kişi baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları tekrarlamış. Bu hareketin masum gündem oluşturma çabası değil Türkiye'nin bölgesel arabulucu rolüne ve sınır dışı operasyonlarına cevap olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini biliyoruz. Cevaben diyorum ki "Başaramayacaksınız" SADAT'ın yöneticileriyle alakam olmadığı halde bizim kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Bay Kemal sen yalanla yatıyor yalanla kalkıyorsun.

Atatürk Havalimanı tartışması

SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'na saldırmaya başladılar. Bilindiği gibi Demokrat Parti döneminde açılan bu havalimanın adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. Tüm darbecilerin kullandığı araç Atatürk maskesi olmuştu. Gerçekte Atatürk hassasiyeti olsaydı tabeladan önce kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlardı. Bunların attıkları iftiralar ortada. PKK güdümündeki partiyi siyasi ortak yapanlardan hesap sorarlardı.

Kılıçdaroğlu'nun halktan para götürüldüğünü söylerek yapıldığını iddia ettiği üçüncü havalimanı milletin cebinden tek kuruş almadan yapılmıştır. İtibarsızlaştırma çabaları beyhudedir.

Bu zat projeyi telefonunu dinleyerek ondan çaldığımızı söylemişti. Ya sen işine bak. Ülkemizin gururu olan bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor yabancıya satılacağı iddialarıyla milleti galeyana getiriyor. Yalana bak. 2013'te bu soru bana soruldu. Böyle bir şey söz konusu olamaz dedik. Bunlar için Alman'ı İngiliz'i değil Afrikalısına Arap'a karşı söylerler.

Kılıçdaroğlu'nun Aliya İzzetbegoviç sözlerine tepki

Aliya İzzetbegoviç için söylediği sözler zihin dünyasını gösteriyor. Aliya'nın karargahını mağara diyerek değersizleştiren bu zata Boşnak kardeşlerimizin sandıkta cevap vereceğini biliyorum. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla yoluna devam et.

Vefatından önce ziyaretimizde elimizi tutarak "Buralar evlad-ı Fatihan'dır, buraları siz koruyacaksınız." demişti.

Tarihindeki ilk Arapça mesajını Körfez sermayesini tehdit etmek için attı. Dünya Körfez sermayesini çekmek için çalışır bunlar Körfez sermayesini kaçırmak için çalışır. Bunun adı siyaset değil ihanettir.

Millet Bahçesi'ne ilk ağaç dikimi Varsın onlar hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. Bizler vizyon projelerimizle mührümüzü vurmaya devam edeceğiz. İnşallah 29 Mayıs'ı da Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Bay Kemal sen böyle 700 kişi falan topla gel. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini atacağız.

NATO tepkisi

Biz yıllarca terörle mücadele etmiş ülke olarak müttefiklerimizden beklentimiz hassasiyetlerimizi anlamalarıdır. Bizim hassasiyetlerimiz nelerdir? Terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı koruma hassasiyetimiz vardır. Hiçbir müttefikimiz saygı göstermediler. PKK saldırılarında hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğünü unutmadık. Sığınmacılara ev sahipliği yaptık. Batı ülkelerine yönelmediği sürece derdimizi paylaşanı görmedik. Bu süreci tahrik edenler NATO'daki müttefiklerimizdir.