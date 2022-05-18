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Fiat’ın bağlanabilirlik uygulaması "Yol Arkadaşım Connect" ve Mastercard’dan iş birliği

Fiat’ın bağlanabilirlik uygulaması "Yol Arkadaşım Connect" ve Mastercard’dan iş birliği

Fiat’ın, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Yol Arkadaşım Connect’te, Fiat Servisleri ve Opet istasyonlarında geçerli "Mobil Ödeme" özelliği sayesinde, Connect üzerinden yapılacak ödemeler, araçtan inmeden temassız, hızlı ve Masterpass güvencesiyle gerçekleştirilebilecek.

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Fiat açıklamasına göre, Fiat Yol Arkadaşım Connect, güncellenmeye ve yeni özellikleri ile müşteri deneyimini ayrıcalıklı kılmaya devam ediyor.

Türkiye’de bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek marka olan Fiat, Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato’da kullanıma sunduğu Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle, bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Tofaş’ta geliştirilen, sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, şimdi de Fiat Servisleri’nde ve Opet istasyonlarında geçerli olan “Mobil Ödeme” özelliği ile kullanıcılarının hayatlarına kolaylık katıyor.

Ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard tarafından sunulan global dijital ödeme ve kart saklama altyapı çözümü Masterpass aracılığı ile Fiat Yol Arkadaşım Connect üzerinden yapılacak ödemeler, temassız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Mobil Ödeme’de süreç, Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcısının, akaryakıt istasyonuna geldiğinde, yakıt alımını gerçekleştirmeden önce görevliye mobil ödeme yapmak istediğini belirtmesiyle başlıyor. Akabinde görevlinin Fiat Yol Arkadaşım uygulamasına gönderilmesini sağladığı bildirimle süreç devam ediyor.

Uygulama üzerinden aracın yakıt dolumu takip edilebiliyor
Uygulama üzerinden aracın yakıt dolumu takip edilebiliyor ve dolum tamamlandığında ödeme aşamasına geçiliyor. Bu aşamada Fiat Yol Arkadaşım kullanıcısı, Masterpass üzerine kayıtlı kartlarının kullanımı için oluşturduğu şifreyi sisteme girerek ödemeyi tamamlıyor.

Sadece Mastercard logolu kartlarla değil, tüm banka ve kredi kartlarının kaydedilebildiği sistemle Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları böylelikle araçlarından inmeden, POS makinesi kullanmadan, mobil uygulama aracılığıyla ödemeyi kolaylıkla ve Masterpass güvencesiyle gerçekleştirebiliyor.

Fiat yetkili servis ödemesi de benzer şekilde bayide fatura aşamasında ilgili personel tarafından tetiklenen Fiat Yol Arkadaşım’a gönderilen bildirim ile başlıyor ve devamında uygulama içindeki akışın takibiyle güvenli bir şekilde, kullanıcı nerede olursa olsun gerçekleştirilebilerek son buluyor.

Fiat, Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla önümüzdeki dönemde de bağlantılı araç ekosisteminde yer alan iş birliklerini arttırarak müşterilerine sunduğu hizmetin kapsamını daha da genişletmeyi hedefliyor.

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