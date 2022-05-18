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Okulda taciz skandalı! "Onlara matematik dersi verdim" dedi ama...

Okulda taciz skandalı! "Onlara matematik dersi verdim" dedi ama...

SAMSUN'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda meydana geldi. Matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.'nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'ndaki sorgusunun ardından bir hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi. İddiaya göre, öğretmen Z.K.'nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

"Onlara matematik dersi verdim"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" demişti.

Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26'ya çıktığı öğrenildi.

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