Meral Akşener 'Başbakan' sloganıyla çıktı Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısına 'Başbakan Akşener' sloganlarıyla çıktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik eden Akşener İttihat ve Terakki sloganlarıyla selam gönderdi. Grup toplantısı gündeminde ekonomik problemlere değinen Akşener, "Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan gitti artık yok. Beştepeli Bay Kriz var." dedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı sloganlarla başladı sloganlarla bitti. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerine cemiyetin sloganlarıyla selam gönderen Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

Hürriyeti Namık Kemal gibi, meşvereti Ahmet Rıza gibi, müsavatı Nezihe Muhiddin gibi savunanlara selam olsun. Bugün bizleri Meclisimizin çatısı altında bir araya getiren şanlı mücadeleye şükürler olsun.

Bırakın anmayı, Atatürk'ün isminden bile rahatsız olanlara inat onu anmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı haftasında terörist rahatsız olmasın diye Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldıranlara inat onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs haftasında, Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat, onun Türkiye için ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

AK Parti’nin işe alım merkezi olan mülakatlarda yaşanan mağduriyetlere şahit oluyoruz. AK Parti'nin işe alım merkezi olan mülakatların yaşattığı mağduriyetlere şahit oluyoruz. AK Parti iktidarı bizden sadece paramızı, kaynaklarımızı çalmadı; umudumuzu, hayallerimizi de çaldı.

Onlar sizi şımarık ilan ediyor

Onlar sizi, şımarık ilan etmek istiyor. Oysa siz sadece, emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz; biz biliyoruz. Onlar sizi, ülkeden kaçmakla suçluyor, hatta, hain ilan ediyor.

Başbakan Akşener nidaları TBMM'de Başbakan Akşener nidalarının yankılanmasının ardından Akşener, "Gençler bir konuda karar verdi mi o gerçekleşir. Siz niye insanların sinirlerini bozuyorsunuz?" dedi.

Kasımpaşalı Erdoğan anlardı

Bu çocuklar sadece mutlu olmayı istiyorlar. Cebinde 5 kuruş olmadan utana sıkıla ailesinin eline bakmayı değil yaptıkları işin okuduğu okulun değerini görmek istiyorlar. Fikrinin dinlenmesini istiyorlar. Ama sen o koca kibrinle bu istekleri anlayamazsın sayın Erdoğan. Bu istekleri Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı. Çünkü gece aç uyumanın yokluğun ne demek olduğunu saray sefasına kapılan Sayın Erdoğan bilmez, bir yüzükle yola çıkan Kasımpaşalı Erdoğan bilirdi. Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan gitti artık yok. Beştepeli Bay Kriz var. Bay Krizin rant bürümüş gözlerinde ne gençlerin ne milletimizin zerre değeri yok. Zalimin zulmü varsa Türk gencinin arkasında da İyi Parti var.

'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diye haykıran atalarını hatırlayacaksın. 'Ya istiklal ya ölüm' parolanı hatırlayacaksın. Tam 25 yaşında Bekirağa Zindanı'nda atılan 33 yaşında Çanakkale'de destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayacaksın.