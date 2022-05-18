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19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat halindeki binanın önünde bulundu

19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat halindeki binanın önünde bulundu

ELAZIĞ’da 19 yaşındaki genç kız, inşaat halindeki binanın önünde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde hareketsiz şekilde yatan bir genç kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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