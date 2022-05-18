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İngiltere enflasyon şoku yaşıyor! ABD ve Almanya gibi son 40 yılın en yüksek seviyesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere enflasyon şoku yaşıyor! ABD ve Almanya gibi son 40 yılın en yüksek seviyesi

İNGİLTERE'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Almanya ve ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırmıştı.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı. Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

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