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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi merak edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerine yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

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