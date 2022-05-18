Bakan Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor! Türkiye'den 9 yıl sonra bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son dakika açıklamasına göre Mısır'a gideceği öğrenildi. Türkiye'nin darbeden sonra ilişkilerinin bozulduğu Mısır'a 9 yılın ardından bomba ziyaret...

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Türkiye Mısır ile normalleşme adımlarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından ilk bakan ziyareti olması sebebiyle önem arz ediyor.

Bakan Nebati daha önce de yatırımcı buluşmaları kapsamında ABD ve İngiltere'ye gitmişti.

Türkiye'nin Mısır ile ilişkileri Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbe ile devrilmesiyle kötüleşmişti. Mısır ile Türkiye arasında dışişleri bakanlıkları ve istihbarat yetkilileri arasında diplomatik düzeyde temaslar geçtiğimiz yıldan bu yana sürüyordu ancak bakanlık düzeyinde ziyaret gerçekleşmemişti.