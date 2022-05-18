3 gündür haber alınamıyordu! Bakın ne halde bulundu

SİNOP’ta kendisinden üç gündür haber alınmayan kişinin evine giren ekipler, şahsı uyurken buldu. Ekipler şahsı uyandırınca şaşkınlıkla neden geldiklerini sordu.

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5 katlı binanın 3. katında yaşayan İ.U.’dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, evde yaptığı kontrolde İ.U.’yu yatağında uyurken buldu.

Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu ve kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi.