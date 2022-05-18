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Fabrikanın duvarı çöktü! 12 kişi hayatını kaybetti onlarca yaralı var

Fabrikanın duvarı çöktü! 12 kişi hayatını kaybetti onlarca yaralı var

HİNDİSTAN’ın Morbi bölgesinde bulunan bir tuz fabrikasının duvarının çökmesi sonucu 12 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi de yaralandı.

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Hindistan’ın Morbi bölgesinde bir tuz fabrikasının duvarı çöktü. Bölge memuru J.B. Patel, fabrikada tuz paketleyen işçilerden 12’sinin hayatını kaybettiğini 13’ünün de yaralandığını söyledi. Patel, hayati tehlikesi bulunmayan 13 işçinin vücudunda kırıklar oluştuğunu aktardı.

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Patel, detaylarla ilgili bilgi vermedi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde 2013 yılında çöken binada, 72 kişi hayatını kaybetmişti.

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