İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi
İSTANBUL'da bugün 7 ilçede sular kesilecek. İSKİ 18 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe, Şile, Sarıyer başta olmak üzere 7 ilçede planlı kesintiye gitti.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 18 Mayıs 2022 yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Sazlıbosna Mah,Çilingir Mah,Karlıbayır Mah,Fatih Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.