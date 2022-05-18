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İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da bugün 7 ilçede sular kesilecek. İSKİ 18 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe, Şile, Sarıyer başta olmak üzere 7 ilçede planlı kesintiye gitti.

İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 18 Mayıs 2022 yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Sazlıbosna Mah,Çilingir Mah,Karlıbayır Mah,Fatih Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Maltepe

Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 18 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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