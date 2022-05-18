Alparslan Türkeş, 'Ümit Özdağ Mossad ajanı' dedi mi? Bülent Orakoğlu'ndan olay yazı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Alparslan Türkeş'in 'Ümit Özdağ Mossad ile ilişkili bir ajan’ dediğini iddia eden bir ismin açıklamalarını köşesine taşıdı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Özdağ, toplumu kin ve nefret tohumları ekme suçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Özdağ hakkkında "Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı?" başlıklı yazı kaleme alan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu yine çok tartışılacak bir yazıya imza attı.

Kendisini arayan ismini açıklamadığı bir kişinin Özdağ hakkında ortaya attığı bir iddiaya "Başbuğ Türkeş yıllar önce Ümit Özdağ’ın Mossad ajanı olduğunu kime söylemişti?" başlıklı yazısında yer verdi.

"Her dönemde devletin üst katlarıyla görüşüyor"

Devletin üst kademeleriyle temasta olduğunu söylediği bu kişinin Özdağ'ın Türkeş'in Özdağ hakkında Mossad ajanı dediğini iddia etti. Orakoğlu, yazısında telefonda aralarında geçen diyalogları böyle paylaştı:

"Ben ‘Neden arıyorsunuz’ dediğimde, ‘Mossad ile ilişkili sahte milliyetçileri’ deşifre ettiğim için bana teşekkür ederek yıllar önce bu konuda çok önemli bir liderin kendisini uyardığını, bu konuda bilgi vermek istediğini ifade etti. X şahsın vereceği bilgi çok önemliydi ancak doğru mu söylüyordu? FETÖ veya MOSSAD’ın bir provokasyonu ile mi karşı karşıyaydım?

Zira X şahsın konuşmaları ve telefonunun tespit edilmemesi açısından aldığı tedbirlerin profesyonelce olması beni etkilemiş, bu şahsın bir devlet görevlisi olma ihtimalini de göz ardı etmemem gerektiğini de değerlendirmeye başlamıştım. Zira Ümit Özdağ, Haber Global’de Julide Ateş’in konuğu olduğu programda Mossad ile görüşüp görüşmediği konusunda net bir cevap vermemesine rağmen yaptığı her şeyden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bilgisi olduğu yönündeki ifadesi ile Mossad ile görüştüyse bile devletin bilgisi dahilinde görüştüğünü zımnen itiraf mı ediyordu?

"‘Ümit Özdağ Mossad ile ilişkili bir ajan’ dedi."

İşte tüm düşüncelerime açıklık getirmek amacıyla X şahsı aradığımda bana yaptığı açıklama aynen şöyleydi. “Başbuğ Türkeş ile zaman zaman makamında görüşürdüm. Bu görüşmelerden birinde yanında İskeçe Müftüsü olduğu halde bana Ümit Özdağ ile görüşüp görüşmediğimi sordu. Babası ile görüştüğümü ancak Özdağ ile fazla bir temasımın olmadığını belirtince Başbuğ Türkeş ‘İsabetli olmuş, bu şahıstan uzak dur’ şeklinde ikaz etti. ‘Neden’ diye sordum, ‘Ümit Özdağ Mossad ile ilişkili bir ajan’ dedi.” X şahsı araştırdığımda X şahsın milliyetçi muhafazakar bir ideolojiyi benimsediği, bu çevrelerce tanındığı, vatansever bir kimliğe sahip olduğu, bu anlamda devlet tarafından kendisine verilebilecek her görevi ilerlemiş yaşına rağmen seve seve kabul edeceği kanaatine sahip oldum.

İşi nedeniyle her dönemde devletin üst katları ile görüşme yapabileceğini de düşünüyorum. Yaptığı iş (Açıklama yapmam X şahsın kimliğini deşifre edebilir) anlamıyla Ümit Özdağ hakkındaki iddialarının doğru olduğu kanaatindeyim.