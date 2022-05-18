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Lafarge skandalında soruşturma açılmasına onay terör örgütüne yardımı ortaya çıkmıştı

Lafarge skandalında soruşturma açılmasına onay terör örgütüne yardımı ortaya çıkmıştı

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı. Fransız çimento şirketi Lafarge'ın, Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütünü Fransız devleti ve istihbaratının bilgisiyle yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

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Fransız basınında çıkan haberlerde Paris Temyiz Mahkemesi'nin Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladığı öğrenildi.

Lafarge’ın DEAŞ ile girdiği ekonomik ilişkiler sebebiyle 2017’de başlatılan soruşturma teröre finansman sağlama suçu üzerinden yürüyordu. Anadolu Ajansı’nın yayınladığı belgelerde de görüldüğü gibi Lafarge çimento şirketi, Suriye’de faaliyette bulunduğu sürede fabrikanın çalışmaya devam etmesi için DEAŞ’a ödeme yaptığı gibi bunu Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde yapmış. Bu da şirketin “insanlığa karşı suç” işlemekten yargılanmasının önünü açmıştı.

Ayn el-Arab’ın 50 km güneydoğusunda bulunan Lafarge fabrikası, ABD’nin YPG ile koordinasyon merkezi olarak kullandığı bir askeri üs olmasının yanı sıra, bölgeye DEAŞ hâkim iken de Lafarge ile DEAŞ’ın iş birliğinin bir nişanesi olarak hizmet vermeye devam etti. 

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