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İntihar etti denilmişti cinayet çıktı polis dosyayı böyle çözdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İntihar etti denilmişti cinayet çıktı polis dosyayı böyle çözdü

Eskişehir’de silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay’ın (26) öldürüldüğü tespit edildi. Maktulün ölümüyle ilgisi bulunduğu belirlenen ve cinayeti araştıran özel ekip tarafından yakalanan 7 şüpheliden biri olan maktulün eşi cinayeti itiraf etti.

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Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki evinde cesedi bulundu.

İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay’ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi.

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Eşi cinayeti itiraf etti
Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay’ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktülün eşinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay, S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay’ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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