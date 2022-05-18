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İBB'nin İstanbul'a 5 bin taksi teklifi 14'üncü kez reddedildi

İBB'nin İstanbul'a 5 bin taksi teklifi 14'üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 14. kez iptal edildi.

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Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyor. Ancak daha önce 13 kez reddedilen teklif bir kez daha oy çokluğuyla reddedildi.

19 Şubat 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle UKOME'nin yapısında değişiklik yapılmıştı. Daha önce UKOME'de 11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Şu anda ise UKOME’nin 27 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 11’i İBB’den 16’sı ise hükûmet tarafından belirleniyor.

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