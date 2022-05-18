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Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun operasyonunun perde arkası aralandı telefonda 1 saat görüşmüş

Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun operasyonunun perde arkası aralandı telefonda 1 saat görüşmüş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Karadeniz turunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda bir saatlik görüşme yaptığı ve bu diyalogda CHP liderinin İmamoğlu'na Murat Ongun'u görevden alma talimatı verdiği ortaya çıktı,

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun yankı uyandıran Karadeniz turu, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gezi sırasında çekilip daha sonra yayınlanan bir fotoğrafta, İmamoğlu'nun gazeteciler Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerle poz vermesinin ardından, Murat Ongun’un gazeteci İsmail Küçükkaya aracılığıyla yaptığı açıklaması çok konuşuldu.

Ongun, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor" demişti
Küçükkaya, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dediğini aktardı.

İmamoğlu basın sözcülüğü makamını kapattı
Fotoğrafla başlayan tartışma bu açıklamayla alevlenirken, süreç İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra oluşturduğu basın sözcülüğü makamını kapatmasına kadar geldi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, tartışma yaratan ve İBB'nin kasasından düzenlendiği belirtilen turdan sonra, CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeden sonra hem İmamoğlu hem de Ongun, tartışmalı geziyle ilgili sessizliğe büründü. Bu görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Murat Ongun'u görevden al" talimatı verdiği öğrenildi.

Talimat yeni değil
Öte yandan bu talimatın ilk kez verilmediği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. 2021 yılının sonunda CHP Genel Merkezi, hem Ongun'un hem de İmamoğlu'nun seçim kampanyasında öne çıkan bir başka ismin görevinin sonlandırılmasını istediği ancak bu isteğin karşılıksız kaldığı belirtiliyor.

Basın Sözcülüğü'nün kaldırılması bir ara formül
Ongun'un yürüttüğü Basın Sözcülüğü makamı dün İmamoğlu tarafından kaldırıldı. Ancak Ongun, Medya A.Ş. ve danışmanlık ve diğer şirketlerdeki görevlerini sürdürecek. Bu kararın Kılıçdaroğlu'nun talimatına karşı bir ara formül olarak geliştirildiği ifade ediliyor.

Medya A.Ş. çalışanları tedirgin
Basın sözcülüğü biriminin kapatılmasıyla birlikte, İBB Medya A.Ş. çalışanları da tedirginlik yaşıyor. 150 civarında çalışanı bulunan Medya A.Ş.'de, personel arasında işten çıkarılma korkusu yaşandığı ve belirsizliğin kurum içinde huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.

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