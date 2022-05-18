PKK'lı iki kadın canlı bomba yakalandı terör saldırısı son anda önlendi

AFRİN'DE canlı bomba saldırısı önlendi. İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre Afrin'de canlı bomba eylemi yapacak 2 PKK/YPG'li kadın terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleği ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramada uzaktan kumandalı 5,6 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.