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PKK'lı iki kadın canlı bomba yakalandı terör saldırısı son anda önlendi

PKK'lı iki kadın canlı bomba yakalandı terör saldırısı son anda önlendi

AFRİN'DE canlı bomba saldırısı önlendi. İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre Afrin'de canlı bomba eylemi yapacak 2 PKK/YPG'li kadın terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleği ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramada uzaktan kumandalı 5,6 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.

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