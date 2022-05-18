Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha resti çekti! Finlandiya ve İsveç karar değiştirdi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarına, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" diyerek kapıyı kapatınca gelecek heyetin seviyesi düşürüldü. Ziyaretin olup olmayacağı ve zamanı da belirsiz. Ancak konu kritik olduğu için iki ülkenin bakan yardımcılarını Türkiye'ye göndermesi bekleniyor. Gelen heyeti eş değer bürokratlar karşılayacak.

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FİNLANDİYA ve İsveç'in NATO üyeliği için resmen başvurmaları beklenirken başvuru öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veto kartını bir kez daha açtı. Erdoğan, ikna diplomasisinin hareketlenmesi üzerine de Türkiye'nin oyunun değişmeyeceği mesajını, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" açıklamasıyla verdi. Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı bu açıklama ardından diplomasi hızlandı.

Heyetin seviyesi düşürüldü

İsveç Dışişleri Bakanlığından bir düzeltme açıklaması yapılarak İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun değil, Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan bir diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

Heyetin ziyareti bildirilmedi

Bu hafta içinde Ankara'da görüşmelere başlayacağı açıklanan Finlandiyalı ve İsveçli heyetin ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve muhtemel takvimi ise henüz belirsizliğini koruyor. Heyetin ziyaretinin iki ülkenin NATO üyelik başvurularının resmiyete dökülmesi ardından netlik kazanması bekleniyor.

Bürokratlar karşılayacak

Gelmeleri halinde İsveç ve Finlandiyalı diplomat heyeti Ankara'daki görüşmelerini eşdeğer bürokratlarla gerçekleştirecek. Konunun önemine binaen iki ülkeden de bakan yardımcısı seviyesinde bir heyetin gelmesi olası. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun New York'ta başta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere yapacağı temasların gündeminde olan veto diplomasisinin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

"Türkiye'nin endişeleri giderilmeli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi. Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" ifadesini kullandı. Stoltenberg, 'böyle tarihi bir zamanda' birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

(YENİ ŞAFAK)