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Okul önünde çocuklarını bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!

Okul önünde çocuklarını bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

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İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.

Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.

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