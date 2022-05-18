Okul önünde çocuklarını bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir okulun önünde çocuklarını beklerken üzerlerine ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.Abone ol
İshakpaşa İlkokulunda okuyan çocuklarını almaya gelen E.E. (43) ve D.Ö'nün (40) üzerlerine, kökünden kopan incir ağacı devrildi.
Yaralanan 2 kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.E. ile D.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağacın altında kalan motosiklet ile otomobilde hasar meydana geldi.