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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken süreç içinde 'konsensüsün korunacağından emin olduklarını' söylemekle yetindi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaklaşımına ve sürecin gidişatına ilişkin soruları yanıtladı.

Price, Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine neden karşı çıktığıyla ve ne tür talepleri olduğuyla ilgili sorulara net yanıtlar vermezken Türk yetkililerin gerekçelerini açıkladıklarını ve bunların kamuoyu tarafından bilindiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Berlin'de görüştüğünü ve New York'ta da görüşeceklerini kaydeden Price, bu görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ancak tarafların tüm konuları açıklıkla ele aldığını söyledi.

Price, "Finlandiya ile İsveç'in ittifaka katılması yönünde ittifak içinde güçlü bir konsensüs vardı ve biz bu konsensüsün kesinlikle korunabileceğine eminiz" değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın Washington'dan spesifik bir talepte bulunmadığını belirten Price, ancak devam eden diplomatik görüşmelerle ilgili detaylara da girmeyeceğini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü de aynı değerlendirmeyi yaptı
ABD Başkanı Joe Biden'le birlikte Buffalo kentine giderken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Price ile benzer ifadeler kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

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