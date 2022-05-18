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CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti

CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'daki sahur ikramını eleştirenlere Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Ankara il yemeğini örnek göstererek çok sert tepki gösterdi. Sayan, fotoğrafını paylaştığı lüks yemeğin bilet fiyatının 10 bin lira olduğunu ifade etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığının ikram ettiği sahur yemeği eleştirilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, haftalar önce, "Ağrı'da sahurda gençlere ikram ettiğimiz 100 gr reçel, peynir üzerinden iki gündür bize saldıranlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çengili, çalgılı, sarhoş şarkılı iftar programı karşısında ölü taklidi yapıyorlar. Allah sizin gibi vicdansızları ıslah etsin. Siz zalim ve alçaksınız" açıklamasını yapmıştı.

Savcı Sayan, önceki gün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin lüks bir oteldeki 'iktidar yolunda dayanışma' temalı Ankara il yemeğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

"Allah size biraz vicdan nasip etsin"
30 liralık sahur ikramına şatafatlı diyenlere bir kez daha tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı, CHP Ankara il yemeğinin bilet fiyatının 10 bin lira olduğuna vurgu yaparak, "CHP'nin verdiği bol rakılı Ankara il yemeği. Bilet fiyatı 10 bin. 30 liralık sahurumuza şatafatlı diyenler, haftalarca tartışanlar Allah size biraz vicdan nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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