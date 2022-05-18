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ABD'li ve Avrupalı şirketlerden Venezuela atağı! Darbeyle deviremedikleri lider kıymete bindi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'li ve Avrupalı şirketlerden Venezuela atağı! Darbeyle deviremedikleri lider kıymete bindi

VENEZUELA ekonomisi zor virajlardan geçerken ve kendisine uygulanan yaptırımları kaldırmaya çabalarken ülkedeki petrol kaynağının işlenmesi yönünde yeni gelişmeler yaşandı. Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

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VENEZUELA Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti ABD'nin Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı" ifadesini kullandı.

Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor" dedi.

Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Haberlerde ABD'nin Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürülmüştü.

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