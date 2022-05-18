Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Çok sayıda örgüt yöneticisi öldü

Güvenlik güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlar devam ederken terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Salih Müslim, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. 10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyledi. Örgütün yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, "Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, terör örgütünün yayın organlarına Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söyleyen Salih Müslim, "Türkiye'nin hava saldırıları artarak devam ediyor. Bu hakikati görmek lazım. ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor.

"Her gün kayıplar veriyoruz"

Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da Türkiye bunu dinlemiyor. Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilerin geri gelmesine karşıyız"

Suriyeli mültecinin ülkelerine geri gönderilmesine de karşı çıkan terörist elebaşı Salih Müslim, "Türkiye demografiyi değiştirmek istiyor. Buralar Türkiye işgali altındayken kimse geri dönemez, buralarda şu anda insanların can güvenlikleri yok, geri gelmesinler. Briket evlerle kamp ve köy oluşturmaya çalışıyorlar. Afrin ve çevresine Türkiye'deki sığınmacıları yerleştirip buradaki demografiyi değiştirmek istiyorlar. Hava ve kara harekatlarıyla Suriye'yi yangın yerine çevirdiler. Mültecilerin geri gönderilmesine karşıyız, direneceğiz. Kimse geri gelmesin. Bütün imkanlarımızla bu plana karşı direnmemiz meşrudur. Bunu da yapacağız" dedi.

(YENİ ŞAFAK)