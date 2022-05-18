Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto

FİNLANDİYA ve İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapatan Türkiye, 10 maddelik bir manifesto sunmaya hazırlanıyor. Manifestoda iki ülkenin teröre verdiği desteğin sonlandırılması istenecek.

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FİNLANDİYA ve İsveç, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularıyla ilgili, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz" şeklindeki net ifadelerinden sonra gözler Ankara'ya çevrildi.

Türkiye, teröre karşı 'amasız ve fakatsız' mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin vurguluyor.

Türkiye'den 10 maddelik manifesto

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye, muhataplarına karşı bir manifesto sunmaya hazırlanıyor.