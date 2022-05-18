ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili Erdoğan'ın "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" açıklamalarından sonra ABD Başkanı Biden "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık, NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır." dedi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için çalışmalarını hızlandıran Finlandiya ve İsveç, resmi başvuru mektuplarını bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar" sözleriyle iki ülkenin NATO adımını veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise "NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.

Biden: Nato'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracak

İki ülkenin NATO üyeliği hakkında ABD Başkanı Joe Biden da değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık. NATO'ya katılmaları savunma işbirliğimizi artıracaktır" dedi.

Erdoğan: Nato'yu güvensiz hale getirmeye "evet" demeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin bugün AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunarak "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsNATOveç'te hala yürüyor." ifadelerini kullanmıştı.