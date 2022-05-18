Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.