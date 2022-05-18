BIST 2.394
DOLAR 15,95
EURO 16,71
ALTIN 932,59
HABER /  GÜNCEL
ADV Ev, Arsa, Dükkan Ararken hepsiemlak'a Bakmak Lazım!

Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Çok sayıda örgüt yöneticisi öldü
Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Çok sayıda örgüt yöneticisi öldü
ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar
ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar
ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması sonrası Türkiye karşıtı lobiler harekete geçti
ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması sonrası Türkiye karşıtı lobiler harekete geçti
Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto
Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı
CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti
CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti
AYM'den Canan Karatay kararı! Meslekten men edilmişti
AYM'den Canan Karatay kararı! Meslekten men edilmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha resti çekti! Finlandiya ve İsveç karar değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha resti çekti! Finlandiya ve İsveç karar değiştirdi
Okul önünde çocuklarını bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!
Okul önünde çocuklarını bekleyen iki kadın dehşeti yaşadı!
UFO'lar için 50 yılın ardından toplandılar: Milli güvenlik tehdidi
UFO'lar için 50 yılın ardından toplandılar: Milli güvenlik tehdidi