Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı

CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha resti çekti! Finlandiya ve İsveç karar değiştirdi