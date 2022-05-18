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Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ikinci tura yükseldi

Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

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FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği) İcra Komitesi önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ve Belarus Basketbol Federasyonu (BBF) ile ilgili olarak kararları onayladı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa elemeleri H grubundan Rusya, B grubundan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve sonuç olarak grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan 4 maçla ikinci eleme turuna yükseldi.

Alınan bu karara göre Belarus ile aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmiş oldu. Türkiye'nin FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa elemeleri B grubunda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 elemeleri dışında FIBA İcra Komitesi şu kararları aldı:

- Bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus'ta FIBA resmi basketbol müsabakaları düzenlenmeyecektir.
- Rusya, 9-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'den çıkarılırken yerine Sırbistan getirildi.
- Rusya ayrıca 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Avustralya'da oynanacak 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
- Rus ve Belerus takımları FIBA 3x3 milli takım müsabakalarından çıkarılmış sayılacak.

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