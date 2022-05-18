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Elazığ'da genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat işçileri buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da genç kızın şüpheli ölümü! İnşaat işçileri buldu

ELAZIĞ'da 19 yaşındaki genç kız, inşaat halindeki 18 katlı katlı binanın önünde ölü bulundu. Polis ekipleri şüpheli buldukları ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

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ELAZIĞ Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde işçiler hareketsiz şekilde yatan genç bir kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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