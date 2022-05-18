BIST 2.394
DOLAR 15,96
EURO 16,75
ALTIN 930,47
HABER /  GÜNCEL

NATO içinden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan: Türk onurunun bir örneği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NATO içinden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan: Türk onurunun bir örneği

HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumla ilgili "Bu, Hırvatların Bosna Hersek'teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz." dedi

Abone ol

HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti.

İsveç'in bu talepleri karşılayıp karşılayamayacağından emin olmadığını dile getiren Zoran Milanovic, "İsveç, Türkiye'nin isteklerini yerine getirirse artık eski İsveç olmayacak. NATO'ya girerse de eskisi gibi bir ülke olmayacak" dedi.

Milanovic, 'İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamanın itibarını sarsacağını düşüneceğini, Türkiye'nin de taleplerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini' belirterek "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı,  Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun 'ciddi devletlerin' işleyişini ortaya koyduğuna işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için Türkçe ve Arapça yazılı ilan!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için Türkçe ve Arapça yazılı ilan!
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Gökhan Töre, Samsunspor ile anlaştı
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Gökhan Töre, Samsunspor ile anlaştı
Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
Gara'da öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Çok sayıda örgüt yöneticisi öldü
Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den hezimet itirafı: Çok sayıda örgüt yöneticisi öldü
Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto
Türkiye'den NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto
ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması sonrası Türkiye karşıtı lobiler harekete geçti
ABD'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması sonrası Türkiye karşıtı lobiler harekete geçti
ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar
ABD'li amiral Ruslara esir mi düştü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Büyük gürültü kopar
ABD'li ve Avrupalı şirketlerden Venezuela atağı! Darbeyle deviremedikleri lider kıymete bindi
ABD'li ve Avrupalı şirketlerden Venezuela atağı! Darbeyle deviremedikleri lider kıymete bindi
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazları soruldu! ABD'li siyasetçi ne diyeceğini şaşırdı
CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti
CHP'den bileti 10 bin liralık içkili organizasyon! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan isyan etti