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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için Türkçe ve Arapça yazılı ilan!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için Türkçe ve Arapça yazılı ilan!

Sığınmacılarla ilgili sözleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan billboardlara astırdığı Türkçe ve Arapça yazılı ilanlarla dikkat çekti. Özcan'ın sığınmacılara yönelik astırdığı ilanlarda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" çağrısı yapıldı.

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Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez billboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Bolu Belediyesi'nden son çağrı
Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi. 

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