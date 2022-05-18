Türkiye ilk vetosunu koydu! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakereleri engellendi

FİNLANDİYA ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerine ilişkin süreç Türkiye'nin net tutumuna takıldı. Gelişmeyi aktaran Alman medyası, "Görünüşe göre Türkiye ciddi. Planı bozdular" dedi.

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TÜRKİYE, İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki duruşunu ilk andan itibaren ortaya koydu. Terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavır sergilemelerini isteyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'den üyelik müzakerelerinin başlamasına engel

Son olarak Türkiye'nin iki ülkenin üyelik müzakerelerinin başlamasını engellediği belirtildi. Almanya 'nın ARD kanalı gelişmeyi, "Türkiye, NATO üyelik müzakerelerinin başlamasını engelledi" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Görünüşe göre Türkiye ciddi ve birçok medya kuruluşuna göre Finlandiya ve İsveç'in katılmasına izin vermeyi amaçlayan NATO üyelik müzakerelerinin başlamasını engelliyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurularını sunmalarından sadece birkaç saat sonra gerekli katılım sürecinin başlatılmasına karar verilecekti. Türkiye bu planı bozdu ve kararı engelledi" denildi.

Deutsche Welle de "Türkiye, Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik müzakerelerini önledi" başlıklı haberinde konuyla ilgili diplomatik kaynaklara işaret etti. Gelişmeye dair, "NATO büyükelçileri Finlandiya ve İsveç'in üyelik hedeflerini görüştü. Müzakerelerin açılmasını onaylayabilirlerdi ancak Türkiye kararı engelledi" ifadelerine yer verildi.