BIST 2.394
DOLAR 15,97
EURO 16,81
ALTIN 932,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yeşilmezra Mahallesi ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyü sınırları içerisinde küçük sanayi sitesi yapımı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Kütahya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yalova'nın Altınova İlçe Emniyet Amirliğinin ise ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı
Borudan uzun namlulu silah ve mühimmat çıktı
Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu
Rasim Öztekin’in eşiyle aşkları ve sanat yaşamının bilinmeyenleri kitap oldu
İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
Türkiye 18 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 18 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Çavuşoğlu ve Kalın'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Endişelerimiz giderilmeli
Çavuşoğlu ve Kalın'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Endişelerimiz giderilmeli
Türkiye ilk vetosunu koydu! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakereleri engellendi
Türkiye ilk vetosunu koydu! Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakereleri engellendi
Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum Fenerbahçe'de kalacak
Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum Fenerbahçe'de kalacak
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem!