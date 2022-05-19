Ahmet Hakan muhalefetin gülünecek haline güldü! Asıl gündemi unutturuyorlar

TÜRKİYE ekonomik bir krizin içinde, vatandaşın canı yanarken muhalefet partileri ekonomik gündemi unutturmak için sürekli yeni gündemler oluşturuyor. Hürriyet yazarı AHmet Hakan da "Muhalefet gündemi değiştiriyor hahaha" başlıklı yazısıyla muhalefetin bu acılı haline güldü.

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Dolar 16 liraya dayanmış, çarşı pazar tezgahları alev alev yanıyor, vatandaş önüne gelen her mikrofona "geçinemiyorum' diye feryat ediyor. Muhalefet ise ülkenin ana gündemi ekonomiyi unutturmak için yeni yeni gündemler oluşturuyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, muhalefetin diğer meselelere odaklanarak ekonomi gündemini unutturma çabalarına güldü.

İşte Ahmet Hakan'ın muhalefetin gülünecek haline güldüğü "Muhalefet gündemi değiştiriyor hahaha" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Muhalefetin gündeminde son on gündür neler var?

- Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı ceza.

- Atatürk Havalimanı konusu.

- SADAT meselesi.

Bunları ana gündem maddeleri haline getirmiş durumda muhalefetimiz.

Dış politikadaki önemli gelişmelere değinmek bile istemiyorlar, tamam, onu anladık.

Peki ya ekonomi? Onu da resmen unutturmayı başarmış durumdalar.

'Türkiye’de şu anda esas ana muhalefet partisi ekonomidir' deniliyor ya...

Sanırım muhalefet, bu yaklaşımı fazlasıyla ciddiye almış durumda. 'Nasıl olsa ekonomi partisi, o alanda muhalefetini yapıyor' diye düşünüyorlar.

Bunlar var ya bunlar.

Yemin ederim Erşan Kuneri’den bile daha komikler."