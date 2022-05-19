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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​

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