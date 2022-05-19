Miçotakis ABD Kongresi'nde 42 dakikada 37 kez alkışlandı bu kadarını kendisi de beklemiyordu

ABD Kongresi’nde defalarca ayakta alkışlanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, memnuniyetini “Ben Yunan Parlamentosu’nda bile bu kadar alkış almıyorum” esprisi ile dile getirdi. Kongre’de konuşan ilk Yunanistan Başbakanı olan Miçotakis, 42 dakikalık hitabında 10’u ayakta olmak üzere, 37 kez alkışlandı. Kongre üyeleri, Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili sözleri için Miçotakis’i 5 defa alkışladı.

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Miçotakis, “Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir” dediğinde, biri ayakta iki kez alkışlandı.



"Silah vermeyin" dedi

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan başbakan, adını vermeden Türkiye’yi kastederek “Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum” dediğinde ise 3 kez alkışlandı. Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

“Washington’da kendimi evimde hissediyorum”

Ukrayna konusunda “Putin başaramayacak, başarmamalı” sözleri de ayakta alkışlanan Miçotakis, Yunanların 1821’de Osmanlı’ya karşı isyanı ve Amerikalı gönüllerin katkılarından bahsederken de alkış topladı. Yunan başbakanına diğer alkışlar, Yunan diyasporasına övgü, iki ülkenin 1 ve 2’nci dünya savaşlarında aynı saflarda yer almaları, eski Yunan’da demokrasi, kadın hakları, hukuk devleti, ABD’nin dünyadaki lider rolü ile ilgili sözleri ve “Washington’da kendimi evimde hissediyorum” demesi üzerine geldi.



Yunanistan'da F-35 sevinci

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD ziyaretinden sonra, Atina’da 20-24 adet F-35 tipi savaş uçağının 2028’den itibaren teslim alınması hesapları yapılıyor. Yunan hükümetinin, ilk aşamada F-35 programına dahil edilmesi için kısa sürede ABD’ye “niyet mektubu” mektubu göndermesi bekleniyor. ABD’nin olumlu yanıt vermesi halinde en erken 2025 başlarında tamamlanması tahmin edilen müzakereler yapılacak. Askeri çevreler, 20-24 adet F-35 satın alımından söz ediyor. Uçakların maliyeti 2.5-3.5 milyar Dolar civarında. Başbakan Kiriakos Miçotakis, ABD ziyareti sırasında, 2030 yılına kadar bir filo (20-24 uçak) F-35’e sahip olmayı hedeflediklerini söyledi. 2030 yılı sonrası 2’nci sipariş (20-24 uçak daha) ihtimalinden de bahsedilen Yunan medyasında ise “ABD, Türkiye’ye vermediği F-35’leri Yunanistan’a verecek” şeklinde ifadeler dikkat çekti.