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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı

Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı

NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.

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NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

InSight 2018 yılının Kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretti.

InSight'ın proje müdür yardımcısı Kathya Zamora Garcia brifingde yaptığı açıklamada, "Takvim yılının sonunda, tüm InSight operasyonlarını sonuçlandırmak zorunda olduğumuzu tgösteriyor. Kapatmak istediğimiz için değil, ama ne yazık ki elimizde yok. onu çalıştıracak enerji yok" dedi.

Ancak görev sonunda, InSight'ın görev süresi, başlangıçta tahmin edilenden neredeyse iki kat daha uzun sürecek.

Keşif aracının 2 Dünya yılı görevde kalması beklenirken, 4 Dünya yılına ulaşmış oldu.

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