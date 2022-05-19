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Stephen Curry mi Luka Doncic mi? NBA Batı Konferansı finalinin ilk maçında kazanan belli oldu

Stephen Curry mi Luka Doncic mi? NBA Batı Konferansı finalinin ilk maçında kazanan belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı play-off final serisinin ilk maçında Dallas Mavericks'i 112-87 yenen Golden State Warriors, seride 1-0 öne geçti.

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NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Warriors ile dördüncü bitiren Mavericks, Chase Center'da karşılaştı.

İyi savunma yaptığı mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi Warriors, rakibini 25 sayı farkla mağlup etti.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 21 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Andrew Wiggins 19 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Poole 19 sayı, Klay Thompson 15 sayı ve 5 ribaunt, Draymond Green 10 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mavericks'te all-star Luka Doncic 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi olurken, Spencer Dinwiddie 17, Jalen Brunson 14, Reggie Bullock 12 sayıyla mücadele etti.

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