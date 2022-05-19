BIST 2.394
DOLAR 15,96
EURO 16,75
ALTIN 930,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı

Kırıkkale'de boşandıktan sonrada aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan kavgada, kadın eski kocasını bıçakladı, kendisi ise başına vurulan sert cisimle yaralandı.

Abone ol

Olay, Sanayi Mahallesi 1335. Sokak'taki müstakil evlerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden Barış A. ile eski eşi Nurşen T. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Nurşen T., bıçakla eski kocası Barış A.'yı karnından yaraladı. Nurşen T. ise başına vurulan sert cisimle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış A. kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken Nurşen T. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor! İngiltere'de 9 vaka ABD'de ilk vaka çıktı
Maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor! İngiltere'de 9 vaka ABD'de ilk vaka çıktı
Tanju Özcan ırkçı afişleri için açıklama yaptı: İktidarın ve istilacıların....
Tanju Özcan ırkçı afişleri için açıklama yaptı: İktidarın ve istilacıların....
Arda Turan'a büyük şok! Hapis istemiyle dava açıldı
Arda Turan'a büyük şok! Hapis istemiyle dava açıldı
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı! Yunanistan'a ittifak tepkisi
Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı! Yunanistan'a ittifak tepkisi
Acı haberle Tarkan kahroldu! Cem Dermanlı hayatını kaybetti
Acı haberle Tarkan kahroldu! Cem Dermanlı hayatını kaybetti
Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı
Mars keşif aracı InSight'ın birkaç ay ömrü kaldı
Ahmet Hakan muhalefetin gülünecek haline güldü! Asıl gündemi unutturuyorlar
Ahmet Hakan muhalefetin gülünecek haline güldü! Asıl gündemi unutturuyorlar
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Aynı evde yaşadığı eski kocasına dehşeti yaşattı!
Aynı evde yaşadığı eski kocasına dehşeti yaşattı!