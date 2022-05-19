Tanju Özcan ırkçı afişleri için açıklama yaptı: İktidarın ve istilacıların....

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine ırkçılık kokan hareketiyle gündeme geldi. Şehirdeki sığınmacılara Arapça yazılı afişle hitap eden Özcan "Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” yazdırdı. Bu afişe gelen tepkilere "Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık !!!" dedi.

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Sığınmacıların su ücretlerini yükseltmek, nikah işlemleri ücretlerini arttırmak gibi ırkçılığa varan ayrımcı uygulamalarıyla eleştirilin hedefinde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, astığı Arapça yazılı "dönün ülkenize" reklam panoları için açıklama yaptı.

Özcan sosyal medya hesabından "Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık !!!" dedi.

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.