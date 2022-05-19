Maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor! İngiltere'de 9 vaka ABD'de ilk vaka çıktı

İngiltere'de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs tarihinden bu yana tespit edilen vaka sayısı 9'a yükseldi. ABD'de 2022'nin ilk vakasının görüldüğünü duyurdu.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

İspanya ve Portekiz'de virüs alarmı

İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti.

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

ABD'de ilk vaka görüldü

ABD'de, 2022 yılının ilk "maymun çiçeği" (monkeypox) virüsünden kaynaklı ilk vakanın Massachusetts eyaletinde görüldüğü açıklandı.

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.

Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, "hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını" ifade etti.

Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi.

ABD'de bu yıl daha önce hiçbir "maymun çiçeği" vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

Kısa zaman önce İngiltere, Portekiz ve İspanya'da da bazı maymun çiçeği virüsü vakaları bildirilmişti.