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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs mesajında 'Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz." dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı geldi. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

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