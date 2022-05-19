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Ümit Özdağ'dan Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na kurşun gibi sözler!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'mülteci' konusundaki çıkışlarıyla gündemi belirlerken, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi oldu. Ümit Özdağ bu suçlamalara kurşun gibi sözlerle yanıt verdi. İşte İnternethaber Youtube kanalının haberi...

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefindeydi. Erdoğan isim vermedi ama Ümit Özdağ'ı ima ederek, "istihbaratçı artığı" ifadesini kullandı. Ümit Özdağ'la ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sert açıklamalar yapmıştı.

Ümit Özdağ bu sözler üzerine kameraların karşısına geçti ve hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini takipçilerine hatırlattıktan sonra, adeta ateş püskürmeye başladı.

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