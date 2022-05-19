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Babacan FETÖ'nün bankasını zararına devlete satmaya kalktı! Hisseleri bir anda yüzde 20 değer kazandı

Babacan FETÖ'nün bankasını zararına devlete satmaya kalktı! Hisseleri bir anda yüzde 20 değer kazandı

Yazar Ersoy Dede, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, kamu bankalarından sorumlu olduğu dönemde batmakta olan Bank Asya'yı devlete zararına satmaya kalktığını yazdı. Dede, "Bank Asya'yı fark ettik... Fark etmediğimiz yetkiniz ve gücünüz dahilinde başka neler aldırdınız devlete?.." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın FETÖ gerekçesiyle kamudan ihraç edilenlerin haklarını, göreve gelir gelmez iade edeceklerini açıklaması tartışmalara yol açtı.

Babacan kimi çevrelerce FETÖ'ye can suyu olmakla suçlanırken, kimileri de FETÖ nedeniyle haksız yere atılanların mağduriyetinin giderilmesi adına önemli bir adım olarak görüyor.

Gözlerin çevrildiği Babacan'ın bu çıkışı, Star yazarı Ersoy Dede'nin gündemindeydi.

"Bir anda hisseleri %20'den fazla değer kazandı"
Dede, FETÖ'nün finans ayağı olan Bank Asya ilgili ilginç bir detayı "FETÖ'nün bankasını zararına devlete satmaya kalktı!" başlıklı yazısında paylaştı:

"Normal şartlar altında, bir terör örgütünün bankası olamayacağı için, buraya devletin el koyması gerekiyordu.. Fakat kamu bankalarından sorumlu bakan olan Ali Babacan, 24 TV'ye çıktı ve Bank Asya'yı Ziraat Bankası'nın satın alabileceğini açıkladı... Bu açıklama FETÖ'nün bankasına adeta can suyu gibi geldi. Bir anda hisseleri %20'den fazla değer kazandı... İnanabiliyor musunuz?.. Yaklaşık 3 milyar TL alacak takibine düşmüş bir finansal kurumun, devlet tarafından alınabileceğini duyuruyor çok saygın bir haber kanalında... Aynı gün, 360 televizyonuna çıkan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, bu operasyonun Erdoğan'ın bilgisi dışında birileri tarafından tertiplendiğini söyledi ve olayı faş ederek Babacan'ın hamlesini boşa çıkardı... Babacanın Yiğit Bulut'a bitmeyen öfkesi de bundandır...

Dese ki Sayın Babacan, 'eskilerde kaldı o günler', tamam... Ama halen KHK'lıların kamuya döneceğini taahhüt ediyor... Demek ki eskilerde kalan bir şey yok... O halde mecburen sormak zorundayız... "...FETÖ'nün bankasını milyarlarca dolar zarar verecek şekilde, Ziraat Bankası'na satmaya kalkıştınız mı?.. Bu hamlenizle Bank Asya'nın bir anda nasıl değer kazanacağını öngöremediniz mi?.. Yoksa öngördünüz mü?.. Bu konuyu sizin dışınızda kaç kişi biliyordu?.." Bank Asya'yı fark ettik... Fark etmediğimiz yetkiniz ve gücünüz dahilinde başka neler aldırdınız devlete?..

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