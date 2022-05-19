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ABD bebek maması krizi yaşıyor! 4 bebek ağır hastalanmıştı raflar bomboş kaldı

ABD bebek maması krizi yaşıyor! 4 bebek ağır hastalanmıştı raflar bomboş kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı. Yasaya göre ABD Başkanı, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ülkede bebek mamalarında yaşanan tedarik krizinin çözülmesi amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Biden'ın imzasıyla, ülkede mama üretimi için gerekli ham maddelerin üretimi hızlandırılacak ve üreticilere bebek maması üretimini hızlandırmaları için gerekli destek verilecek.

ABD'de raflarda bebek maması bulunamıyor
Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

Savunma üretim yasası nedir?
Savunma Üretim Yasası, Kore Savaşı'ndan hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

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