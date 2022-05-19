Şeref Malkoç’tan bomba iş bulma tavsiyesi: "Bunu öğrenin iş bulamazsanız yanıma gelin"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, üniversite öğrencilerine cazip iş fırsatları için İngilizceyi bilmelerinin yanı sıra Arapça, Çince veya Rusça'dan birini öğrenmelerini tavsiye ederek, “Bunu yapın. Diplomanızı alın gerisine karışmayın. İş bulamazsanız yanıma gelin. Ben size yardımcı olacağım” dedi.

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Amasya Üniversitesi’nde söyleşide bir araya geldiği üniversite öğrencilerine Türkiye’nin çok geniş olan gönül coğrafyasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın da yeni fırsatlar araladığını anlatan Şeref Malkoç, “Eğer bu bahsettiğim dillerden birini öğrenirseniz siz öğretmen olduğunuzda veya hangi fakülte olursa olsun bitirdiğinizde Dışişleri Bakanlığı sizi alır Kırgızistan’a büyükelçilikte görevlendirir. TİKA alır sizi Kazakistan’a gönderir. Veya Maarif Vakfı alır Uganda’ya gönderir. Afrika deyip geçmeyin. Afrika’nın 1,5 milyar nüfusu var. Afrika’da etkin olan hangi ülke olursa olsun 21. yüzyılın en kuvvetli ülkesi olacak” şeklinde konuştu.

"Ders kitaplarına Hak Arama Kültürü giriyor"

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetleri konusunda bilgiler aktarırken yaptırdıkları ankette hak arama mekanizmalarıyla ilgili toplumun istedikleri düzeyde bilgiye sahip olamadığı sonucuyla karşılaşıldığına değinen Malkoç, “Öğrencilik yıllarında hakkımızı bilip, hangi mekanizmalarda arayacağımızı öğrenirsek inanın Türkiye’deki sorunların yüzde 50’sini çözeriz. Milli Eğitim Bakanımıza gittim. ‘Türkiye’de bu kadar yasal düzenlemeler var. Ama insanımız hak arama mekanizmalarını yeterince bilmiyor’ dedim. Bu yıl ders kitaplarına Hak Arama Kültürünü koyduk. Müfredatın bu bölümünü biz hazırladık. Önümüzdeki yıldan itibaren 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda Kamu Denetçiliği Kurumu dahil, CİMER dahil bu mekanizmaları çocuklarımıza öğreteceğiz. Onlar daha şanslı olacak. Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



