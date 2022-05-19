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İnternetten akıllı telefon sipariş etti yerine bakın ne geldi! Cezaevine gönderildi

İnternetten akıllı telefon sipariş etti yerine bakın ne geldi! Cezaevine gönderildi

ANKARA’da yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi. Bin 700 TL’ye telefonu kendisine göndereceğini söyleyen kişi, paranın bir kısmını aldıktan sonra mağdura cep telefonu yerine kitap gönderdi.

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Bir internet sitesi üzerinden tanıştığı şahısla ikinci el bir cep telefonu için anlaşan Ahmet H. karşılıklı güveni sağladıktan sonra dolandırıcıya 500 TL kapora yolladı. Kaporayı alan Ahmet Eker, mağdur Ahmet H.’ye cep telefonu yerine kargoyla kitap yolladı.

‘Paranın Sivas’taki bir banka şubesinde çekildiği ortaya çıktı’
Olaydan sonra karşı tarafla iletişime geçmeye çalıştığını ve karşılık alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen mağdur Ahmet H., “Birkaç gün bekledim bir hareket çıkmıyor ben de bunun üzerine savcılığa gittim o zaman Yozgat’ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı ve bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivaslı olduğu ve Kırşehir’i kullandığı ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı Sivas’tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı bunun üzerine iddianame hazırlandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı” dedi.

‘Mahkemeden sanığa 4 yıl hapis’
Mağdurun suç duyurusunun ardından durumu değerlendiren savcılık, tüm deliller eşliğinde sanık Ahmet Eker hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı. Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yargılamanın sonunda bu suçtan 4 yıl hapis ve bin 20 TL adli para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

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