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Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında Atatürk ismi 2 kez yanlış yazıldı! “Atatark”... “Atakürk”..

Kaymakamlığın 19 Mayıs mesajında Atatürk ismi 2 kez yanlış yazıldı! “Atatark”... “Atakürk”..

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı ortalığı karıştırdı. Kaymakamlığın paylaşımında, Atatürk’ün ismi 2 yerde yanlış yazıldı. Kutlama mesajında Atatürk’ün isminin “Atatark” ve “Atakürk” olarak yazılması tepki çekti. 

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Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, Atatürk’ün ismi girişte ‘Atatark’ olarak son bölümünde ise ‘Atakürk’ olarak yazıldı. Atatürk’ün adını doğru yazamayan kaymakamlık yöneticileri tepki çekti.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Seyitgazi Kaymakamlığı, gelen tepkiler üzerine yaklaşık bir saat sonra hataları düzelterek kutlama mesajını yeniden paylaştı. Seyitgazi Kaymakamlığı’nın paylaştığı 19 Mayıs kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamımız Kutsal Baytak’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı; Sevgili gençler, Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan devletimizin geleceği, bu istiklâl şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi.

Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşarak, en iyi şekilde yetişmeniz nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır.

Bu amaçlar doğrultusunda bizlere bu mukaddes vatanı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Seyitgazili hemşehrilerimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum."

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